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2 августа, 09:38

Россиянин почти 20 лет жил на волоске от смерти из-за забытой врачами иглы с нитью

Хабаровские врачи достали из организма пациента иглу, пролежавшую там 20 лет

В Хабаровске врачи извлекли из организма мужчины обломок медицинской иглы и нитку, которые остались там после операции, проведённой около 20 лет назад. Об этом сообщает Краевая клиническая больница имени профессора Сергеева (ККБ № 1).

Операция по удалению инородного тела из желчного протока. Видео © t.me / ККБ № 1

Пациент был госпитализирован с диагнозом "механическая желтуха". Его направили в операционную для удаления камней в желчном пузыре. Однако хирург также заметил инородное тело в органе, которое напоминало иголку. Было решено провести ещё одну операцию по его удалению.

Извлечённая игла. Фото © t.me / ККБ № 1

Извлечённая игла. Фото © t.me / ККБ № 1

"Пациент рассказал, что примерно 20 лет назад ему проводили медицинское вмешательство на желчевыводящих путях, поэтому инородное тело вполне могло оказаться фрагментом медицинского инструмента", отметили в клинике.

Так и оказалось. Хирурги извлекли обломок иглы и кусок нитки из желчного протока, которые всё это время находились в организме. Они зацепились за ткани и способствовали формированию камней. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

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Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Татьяна Миссуми
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