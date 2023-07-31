Застрявший в пищеводе кусок мяса помог врачам обнаружить опухоль у жителя Ярославля

Медики клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева в Ярославле спасли подавившегося мясом мужчину с опухолью. Как рассказали в пресс-службе учреждения, о наличии новообразования мужчина даже и не подозревал.

Житель Ярославля пожаловался врачам на то, что у него в пищеводе застрял кусок мяса, который своими силами у него достать не получилось. Тогда с помощью видеогастроскопа врачи обнаружили тот самый кусок, но достать его не смогли из-за излишней волокнистости. Тогда было принято решение провести операцию.

"Необычность этого случая заключалась в том, что во время извлечения инородного тела у пациента была обнаружена причина, по которой оно не попало в желудок. В нижней трети пищевода зафиксирован опухолевый рост. Новообразование существенно сужало просвет и нарушало проходимость пищевода", — сообщила главный врач больницы Наталья Даниленко.

Об опухоли пациент даже и не догадывался: застрявший кусок мяса, по словам врачей, по сути, спас ему жизнь. Теперь мужчину ждёт диагностика и дальнейшее лечение.