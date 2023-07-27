Ростовские врачи удалили новорождённому опухоль, которая составляла половину его веса

В городской больнице Ростова-на-Дону у новорождённого удалили гигантскую опухоль весом 1,6 килограмма. И это при том, что вес самого пациента не превышал 2,6 килограмма, пишет kp.ru.

Операцию провели специалисты центра хирургии новорождённых, работающего на базе городской клинической больницы № 20. Фото © Правительство Ростовской области

Ситуация была очень серьёзная. Огромная опухоль — тератома — не просто сосредоточилась в крестцово-копчиковой области, но и глубоко проросла в малый таз. Тем не менее всё разрешилось благополучно: нервные окончания спинного мозга и сосуды не были задеты, и на функциях малого таза, как уверяют врачи, проведённая в младенчестве операция в будущем не отразится.

Операция прошла успешно в том числе благодаря тому, что в регионе организовали грамотную работу с малышами, у которых выявлены внутриутробные пороки развития. Медики не тратят время на перевод младенцев из роддома в хирургические отделения профильных больниц, где новорождённым могут оказать такую помощь. Как правило, мамы уже рожают в больнице, где новорождённых сразу же переводят в реанимацию для проведения операции.

"Решающую роль в благоприятном прогнозе заболевания для таких детей играет принцип единого места и времени оказания высокотехнологичной медицинской помощи", — комментирует министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.