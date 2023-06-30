В Москве медики спасли малыша, который заразился паразитами от москитов

В Москве врачи спасли жизнь десятимесячному ребёнку, который заразился паразитами от укусов тропических москитов. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Там уточнили, что ребёнок поступил в Детскую клиническую больницу имени Г.Н. Сперанского. У него были высокая температура, слабость и низкий показатель гемоглобина в крови. Конечности малыша синели, его печень и селезёнка были увеличены.

Сначала врачи заподозрили заболевание крови, но позже выяснилось, что ребёнок болен висцеральной формой лейшманиоза. Это редкое паразитарное заболевание, которое передаётся людям только от самок москитов при укусе. Выяснилось, что семья вместе с ребёнком была в путешествии и посещала эндемичный район по лейшманиозу.

"Мама малыша не сразу нам об этом рассказала, потому что прошло уже более семи месяцев после поездки. Действительно, продолжительность инкубационного периода заболевания составляет до одного года", — сказала врач-педиатр инфекционного отделения № 7 Екатерина Целовальникова.

Медики назначили ребёнку противопаразитарное средство, а также глюкозо-солевые растворы и инфузионную терапию. Сейчас малыша уже выписали, его жизни ничего не угрожает.