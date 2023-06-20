В Петербурге двухлетний ребёнок едва не умер, проглотив 57 магнитов

"Неделю назад у нас поставлен печальный рекорд — 57 магнитов проглотил двухлетний ребёнок. К счастью, успели изъять эндоскопически, полостная операция не потребовалась. До этого самым большим количеством было 46 магнитов", — поделился завотделением Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова Вадим Томаев.

Он подчеркнул, что именно батарейки и магниты наносят наибольший вред, попадая в детский организм. Так, они могут окисляться, притягиваться друг к другу, прожигать слизистую желудка или кишечника. В этом случае медлить нельзя, поэтому ребёнка сразу отправляют в операционную. Томаев посоветовал родителям не покупать опасные игрушки из мелких деталей, особенно если в них есть магниты.