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20 июня, 07:44

В Петербурге двухлетний ребёнок едва не умер, проглотив 57 магнитов

Хирурги Петербурга достали 57 магнитов из желудка двухлетнего мальчика

Хирурги Филатовской детской больницы Санкт-Петербурга спасли жизнь двухлетнему мальчику, в желудке которого было обнаружено 57 мелких магнитов. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Неделю назад у нас поставлен печальный рекорд — 57 магнитов проглотил двухлетний ребёнок. К счастью, успели изъять эндоскопически, полостная операция не потребовалась. До этого самым большим количеством было 46 магнитов", поделился завотделением Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова Вадим Томаев.

Он подчеркнул, что именно батарейки и магниты наносят наибольший вред, попадая в детский организм. Так, они могут окисляться, притягиваться друг к другу, прожигать слизистую желудка или кишечника. В этом случае медлить нельзя, поэтому ребёнка сразу отправляют в операционную. Томаев посоветовал родителям не покупать опасные игрушки из мелких деталей, особенно если в них есть магниты.

Родителям объяснили, что делать, если ребёнок проглотил инородный предмет

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Ранее сообщалось, что в Петербурге трёхлетняя девочка отравилась найденной в песочнице таблеткой. Несовершеннолетнюю доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Обложка ©

Freepik / wavebreakmedia_micro

Татьяна Миссуми
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