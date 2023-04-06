Родителям объяснили, что делать, если ребёнок проглотил инородный предмет

Понять, что ребёнок проглотил инородный предмет, не всегда получается сразу. Самые распространённые признаки — это тяжёлое дыхание, рвотные позывы и повышенное слюноотделение. А вот если же объект маленький, то всё может протекать без симптомов, рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" хирург Александр Охотников.

Хирург рассказал, что делать, если ребёнок проглотил инородный предмет. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По словам врача, особенную опасность для детей представляют проглоченные части магнитного конструктора. Дело в том, что внутри организма они соединяются между собой через стенки кишечника и желудка. Если не предпринять никаких мер, то в перспективе возможно возникновение перитонита.

"Если обнаруживаются магниты в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, то они удаляются. Если их нет в зоне видимости, тогда принимается решение либо о наблюдении за ребёнком, либо, если есть симптоматика, лапароскопия или лапаротомия", — добавил Охотников.