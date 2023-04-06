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6 апреля, 16:07

Родителям объяснили, что делать, если ребёнок проглотил инородный предмет

Хирург Охотников: Особую опасность для детей представляет магнитный конструктор

Понять, что ребёнок проглотил инородный предмет, не всегда получается сразу. Самые распространённые признаки — это тяжёлое дыхание, рвотные позывы и повышенное слюноотделение. А вот если же объект маленький, то всё может протекать без симптомов, рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" хирург Александр Охотников.

Хирург рассказал, что делать, если ребёнок проглотил инородный предмет. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По словам врача, особенную опасность для детей представляют проглоченные части магнитного конструктора. Дело в том, что внутри организма они соединяются между собой через стенки кишечника и желудка. Если не предпринять никаких мер, то в перспективе возможно возникновение перитонита.

"Если обнаруживаются магниты в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, то они удаляются. Если их нет в зоне видимости, тогда принимается решение либо о наблюдении за ребёнком, либо, если есть симптоматика, лапароскопия или лапаротомия", — добавил Охотников.

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Ранее Лайф сообщал, что депутат Виталий Милонов призвал Минпромторг провести аудит всех детских товаров. В своём письме на имя главы ведомства Дениса Мантурова парламентарий также потребовал уделить особое внимание качеству детского питания.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
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