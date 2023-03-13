В России предложили проверить все детские игрушки и мультики
Депутат Милонов призвал Минпромторг РФ провести аудит всех детских товаров
Дети в России не должны воспитываться на вредных игрушках, поэтому Минпромторгу нужно подумать о проведении аудита всей номенклатуры товаров и материалов, чьими конечными пользователями являются несовершеннолетние. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов в письме на имя главы ведомства Дениса Мантурова. Текст обращения приводит РИА ФАН.
"Нельзя допускать, чтобы российские дети воспитывались на вредных или опасных игрушках, пособиях, товарах и даже мультфильмах", — заявил Милонов.
Депутат призвал Минпромторг проверить всю описанную им продукцию согласно высоким культурным, нравственным, экологическим и воспитательным критериям, которые совпадают с госвектором в деле защиты детей и юношества от негативного разлагающего влияния. Милонов также считает, что следует запретить использовать для производства детского питания ингредиенты, опасные для здоровья малышей.
Ранее Минпромторг включил IKEA в перечень товаров для параллельного импорта. В список также попали американские производители игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Mattel.
ТАСС / Валерий Шарифулин