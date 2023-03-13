В России предложили проверить все детские игрушки и мультики

Дети в России не должны воспитываться на вредных игрушках, поэтому Минпромторгу нужно подумать о проведении аудита всей номенклатуры товаров и материалов, чьими конечными пользователями являются несовершеннолетние. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов в письме на имя главы ведомства Дениса Мантурова. Текст обращения приводит РИА ФАН.

"Нельзя допускать, чтобы российские дети воспитывались на вредных или опасных игрушках, пособиях, товарах и даже мультфильмах", — заявил Милонов.

Депутат призвал Минпромторг проверить всю описанную им продукцию согласно высоким культурным, нравственным, экологическим и воспитательным критериям, которые совпадают с госвектором в деле защиты детей и юношества от негативного разлагающего влияния. Милонов также считает, что следует запретить использовать для производства детского питания ингредиенты, опасные для здоровья малышей.