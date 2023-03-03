Детский омбудсмен Москвы выступила против обыска школьников ради безопасности

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская заявила, что школьников нужно воспитывать, а не обыскивать. Таким мнением она поделилась в беседе с РИА "Новости", комментируя инцидент в столичной школе, где ученица порезала ножом спину десятиклассника.

"Я считаю, что нанести травму можно и ногтями, давайте ещё ногти у всех детей срежем... Все девочки носят пилочки, давайте ещё проверять, чтобы они не были острыми... Детей обыскивать нельзя, я против. Надо заниматься детьми, воспитывать, объяснять", — сказала она.

Ярославская подчеркнула, что возьмёт на личный контроль произошедшее в московской школе. По её словам, в учреждении будет проведена внутренняя проверка, а вот причинами инцидента займутся следователи.