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3 марта, 13:05

Детский омбудсмен Москвы выступила против обыска школьников ради безопасности

Детский омбудсмен Москвы Ярославская: Школьников надо воспитывать, а не обыскивать

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская заявила, что школьников нужно воспитывать, а не обыскивать. Таким мнением она поделилась в беседе с РИА "Новости", комментируя инцидент в столичной школе, где ученица порезала ножом спину десятиклассника.

"Я считаю, что нанести травму можно и ногтями, давайте ещё ногти у всех детей срежем... Все девочки носят пилочки, давайте ещё проверять, чтобы они не были острыми... Детей обыскивать нельзя, я против. Надо заниматься детьми, воспитывать, объяснять", — сказала она.

Ярославская подчеркнула, что возьмёт на личный контроль произошедшее в московской школе. По её словам, в учреждении будет проведена внутренняя проверка, а вот причинами инцидента займутся следователи.

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В Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу, а после спокойно пошла на уроки

Напомним, сегодня ученица вонзила нож в спину десятикласснику в школьном туалете в Москве. Пострадавший потерял много крови, но ранение не было проникающим.

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ТАСС / Александр Рюмин

Светлана Оперук
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