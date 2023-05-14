В Петербурге трёхлетняя девочка отравилась найденной в песочнице таблеткой

В Петербурге маленький ребёнок госпитализирован с отравлением неизвестным препаратом. Инцидент произошёл в посёлке Понтонный, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП случилось в субботу, 13 мая, на детской площадке на улице Варвары Петровой. Трёхлетняя девочка нашла таблетку в песочнице и проглотила её. Несовершеннолетнюю доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас выясняется, что за вещество употребила девочка.