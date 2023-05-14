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14 мая, 09:34

В Петербурге трёхлетняя девочка отравилась найденной в песочнице таблеткой

В Петербурге маленький ребёнок госпитализирован с отравлением неизвестным препаратом. Инцидент произошёл в посёлке Понтонный, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стало известно, какими таблетками отравились белгородские гимназисты

Стало известно, какими таблетками отравились белгородские гимназисты

ЧП случилось в субботу, 13 мая, на детской площадке на улице Варвары Петровой. Трёхлетняя девочка нашла таблетку в песочнице и проглотила её. Несовершеннолетнюю доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас выясняется, что за вещество употребила девочка.

Ранее Лайф писал, что в Москве 41-летний житель Марьино впал в кому после того, как выпил кружку разливного пива. Пенное он купил в своём районе, дома выпил и лёг спать, после чего не проснулся.

Петербуржец хотел подлечиться мухоморами из Интернета, но попал в токсикологию

Петербуржец хотел подлечиться мухоморами из Интернета, но попал в токсикологию

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Иван Косицын
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