Из груди раненого бойца достали огромный осколок гранаты

В Донецке врачи госпиталя совместно с пиротехниками извлекли из груди раненого военнослужащего осколок гранаты. Об этом сообщили в МЧС.

Снимок, на котором виден осколок гранаты у раненого бойца. Фото © Telegram / МЧС России

"Более часа медработники врачевали в касках и бронежилетах. Здесь же дежурили пиротехники МЧС России", — говорится в сообщении ведомства.

Длина осколка гранаты составила десять сантиметров, его безопасно извлекли и передали сотрудникам МЧС для уничтожения.