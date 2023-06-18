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18 июня, 12:17

Из груди раненого бойца достали огромный осколок гранаты

В Донецке медики и пиротехники МЧС извлекли у раненого военного осколок гранаты

<p>У раненого военного в Донецке извлекли осколок гранаты. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

У раненого военного в Донецке извлекли осколок гранаты. Фото © Telegram / МЧС России

В Донецке врачи госпиталя совместно с пиротехниками извлекли из груди раненого военнослужащего осколок гранаты. Об этом сообщили в МЧС.

Снимок, на котором виден осколок гранаты у раненого бойца. Фото © Telegram / МЧС России

Снимок, на котором виден осколок гранаты у раненого бойца. Фото © Telegram / МЧС России

"Более часа медработники врачевали в касках и бронежилетах. Здесь же дежурили пиротехники МЧС России", — говорится в сообщении ведомства.

На Урале хирурги восстановили лицо мужчине, раненному в Донбассе девять лет назад

На Урале хирурги восстановили лицо мужчине, раненному в Донбассе девять лет назад

Длина осколка гранаты составила десять сантиметров, его безопасно извлекли и передали сотрудникам МЧС для уничтожения.

Ранее Лайф писал о том, что российские врачи достали два осколка из сердца военного, который попал под массированный обстрел американскими HIMARS.

Илья Суриков
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