Из груди раненого бойца достали огромный осколок гранаты
В Донецке медики и пиротехники МЧС извлекли у раненого военного осколок гранаты
У раненого военного в Донецке извлекли осколок гранаты. Фото © Telegram / МЧС России
В Донецке врачи госпиталя совместно с пиротехниками извлекли из груди раненого военнослужащего осколок гранаты. Об этом сообщили в МЧС.
Снимок, на котором виден осколок гранаты у раненого бойца. Фото © Telegram / МЧС России
"Более часа медработники врачевали в касках и бронежилетах. Здесь же дежурили пиротехники МЧС России", — говорится в сообщении ведомства.
Длина осколка гранаты составила десять сантиметров, его безопасно извлекли и передали сотрудникам МЧС для уничтожения.
Ранее Лайф писал о том, что российские врачи достали два осколка из сердца военного, который попал под массированный обстрел американскими HIMARS.