На Урале хирурги восстановили лицо мужчине, раненному в Донбассе девять лет назад

В Екатеринбурге врачи восстановили лицо мужчине, который был ранен при взрыве мины в боях в районе Донецка в 2014 году. Медики проводили операцию в несколько этапов.

Военный Александр Филяев в результате ранения получил сильные повреждения конечностей, лица, головы и глаз, сообщает ЕАН. Он практически лишился носа, остался без рук и зрения. Повреждены были веки и губы. Всего он перенёс 77 операций. Из-за этого мужчина потерял супругу и не общается с сыном.

"Бывали случаи, когда люди в кафе за столиками напротив отворачивались или вставали и уходили совсем. Понимаю, что мой внешний вид кого-то пугает, для кого-то просто неприятен. Мне самому тяжело на душе. Надеюсь, что всё изменится для меня к лучшему", — сказал он перед операцией.

Через девять лет после страшного ранения Александру помогли хирурги из Екатеринбурга. В общей сложности операция заняла 15 часов, её делали в два этапа с перерывом в один месяц. Врачи устранили деформацию костей лицевого скелета, а также восполнили дефекты мягких и хрящевых тканей.

Благодаря вмешательству хирургов у Александра восстановлена внутренняя структура носа за счёт кости из ребра. "Возвращение лица" позволит мужчине подготовиться к операциям по восстановлению зрения и протезированию зубов.