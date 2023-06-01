Челябинские хирурги удалили школьнице огромную "вторую печень"

Хирурги Челябинской областной детской клинической больницы удалили 25-сантиметровую опухоль печени 15-летней девочке. Об этом заявили в пресс-службе учреждения.

Весной подросток нащупала у себя большую шишку в районе печени. Сначала она постеснялась сообщить об этом семье, однако спустя пару недель всё же решилась. Девочку тут же направили в главную детскую больницу Южного Урала.

"Из поликлиники девочка поступила с огромной опухолью печени. Сделали компьютерную томографию — опухоль занимала всю левую долю и большую половину правой доли печени. Ребёнку были проведены все необходимые обследования, и мы приняли решение убирать опухоль. По всем маркерам опухоль была доброкачественной", — отметил главный детский хирург ЧОДКБ Николай Ростовцев.

Операция длилась около трёх часов. Ростовцев уточнил, что обычно доброкачественные образования убираются лишь тогда, когда мешают ребёнку жить, однако из-за внушительных размеров оставлять эту опухоль было нельзя.

"Мы сделали лапаротомию, убрали почти всю левую долю печени. Также необходимо было провести ревизию всей брюшной полости, обследовать, есть ли поражения лимфоузлов, взять гистологию. Всё аккуратно убрали, сохранили часть правой доли печени. Послеоперационное состояние было тяжёлое, но мы смогли скомпенсировать", — добавил специалист.

Девочка рассказала, что ей было немного страшно, когда после операции "стояли трубки", однако сейчас уже всё хорошо. В начале недели пациентку выписали.