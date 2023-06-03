Пластический хирург отметил важность сарафанного радио при выборе косметологической клиники

Стоит помнить, что косметолог — в первую очередь врач, следовательно, должен обладать всеми нужными медицинскими документами, а клиника, в которой он работает, должна быть лицензирована. Об этом рассказал пластический хирург и косметолог Олег Баниж специально для Лайфа.

Хороший косметолог — тот специалист, который обязательно примет человека по первичной консультации для того, чтобы обсудить его проблемы, узнать, что беспокоит, и ответить на возникшие вопросы, подчеркнул Баниж. В подобных случаях нет необходимости выполнять процедуры сразу же во время первого визита. Иногда, исходя из того, как вас приняли, стоит сперва решить, вызывают ли у вас доверие врач и клиника. Оценки специалиста, полученные от других пациентов, тоже важны, будь то сарафанное радио или же отзывы о клинике и враче, прочитанные на сайтах с рекомендациями.

"Лучше всего, чтобы этого косметолога вам порекомендовал кто-то из ваших знакомых, коллег, которые с ним уже общаются не один год. Но при всём при этом нужно понимать, что мы все разные. Нам могут подходить врачи с разным подходом, разным темпераментом, поэтому всё-таки я бы сделал акцент на первичной консультации, в ходе которой вы можете понять, устраивает вас этот доктор с его подходом или нет. И также на этой консультации вы сможете уточнить, какой спектр услуг данный конкретный врач вообще имеет в своём арсенале", — объяснил Баниж.