Косметолог назвал топ-7 процедур, которые помогут быть в тренде на естественность

Член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрий Урман рассказал Лайфу, какими будут бьюти-тренды лета 2023 года. Дмитрий объяснил, что новые тренды отступают от неестественности в сторону молодости, свежей кожи и натурального образа.

Врач-дерматокосметолог Дмитрий Урман. Фото предоставлено Лайфу

В качестве первого пункта врач обратил внимание на здоровье и сияние кожи лица, а также шеи, зоны декольте и тыльной поверхности кистей рук. На этих участках сразу видна ухоженность, а ещё они выдают попытки скрыть возраст. Сияющей и бархатной кожи можно добиться, подобрав препарат с подходящим составом.

Летом усилится активность солнца, поэтому очень важно обеспечить коже увлажнение. С этим поможет процедура биоревитализации, которая восполняет гидрорезерв кожи и восстанавливает благоприятную среду для её клеток, что полезно в жаркие периоды, объяснил косметолог. Также Урман отметил важность ботулинотерапии. Современные технологии позволяют с максимальной деликатностью устранять морщинки с кожи, не умаляя её естественности. Это избавит лицо от усталого вида, но очень важно правильно подобрать препарат и процедуру.

Мезотерапия зон верхнего и нижнего век скорректирует отёчность, уберёт тёмные круги, а ещё разгладит мелкие морщинки. Врач рекомендовал процедуру "Венецианская маска" с тщательно выбранным препаратом. Не стоит пренебрегать увлажнением кожи губ и подчёркиванием лёгкого контура, напоминает медик. В этом методе не используется филлер, вместо него стоит подобрать специальный бустер. Он обеспечит увлажнение кожи губ на три-четыре месяца, подчеркнёт их цветность и чувственность, не создав неестественности.

Метод контурной пластики Frame lift позволит деликатно скорректировать усталый морфотип лица и изящно его преобразить. Дмитрий объяснил, что метод избавит от гравитационных морщин. В нём как раз используется филлер, подбирающийся индивидуально. Помимо вышеперечисленного, Урман посоветовал стимуляцию микротоками, особенно при повышении температуры, влажности и активности солнца. Микротоки поддерживают активность физиологических процессов кожи, увеличивают эффективность мезотерапии и снимают отёчность.

Летом во избежание неприятных последствий лучше отказаться от агрессивных бьюти-процедур, напомнил косметолог. С помощью грамотно выбранного домашнего ухода и использования SPF-крема для кожи можно сохранить приобретённый эффект здорового и сияющего лица на весь летний период и даже дольше. Главные тренды лета 2023: естественность, свежесть, здоровье, молодость и красота, подытожил врач.