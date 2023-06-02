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2 июня, 00:14

Россиянок предупредили об опасности народной косметики

Косметолог Антимирова: Не стоит применять травы с активными эфирными компонентами

Уход за лицом и волосами с использованием домашних средств бывает опасен, предупредила в разговоре с "Газетой.ru" медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова. Она сообщила, что особенно осторожными нужно быть с перцовыми масками для роста волос и скрабами с морской солью.

Косметолог порекомендовала избегать использования средств с травами, которые содержат активные эфирные компоненты и витамины в неограниченном количестве. По её словам, есть три самые частые ошибки людей при уходе за собой. Одна из них — неосторожное отношение к использованию скрабов из морской соли для стимуляции роста волос.

"Морская соль содержит в себе много полезных минералов и йода, но сама по себе она представляет собой достаточно крупный кристалл с острыми краями, которыми можно повредить кожу головы", — пояснила Антимирова.

Так, на теле из-за кристаллов соли могут появиться гнойнички, царапины, травмы кожи головы, что приведёт к воспалению и, как следствие, к выпадению волос.

Во вторую очередь эксперт посоветовала остерегаться масок для волос из перца и горчицы, которые из-за разогревающего и раздражающего действия усиливают приток крови к волосяным луковицам. В итоге, если переборщить с количеством, можно получить ожог кожи головы.

В третью очередь эксперт посоветовала не перегибать с умыванием и делать это не чаще двух раз в день. Идеально — утром и вечером. Иначе можно навредить лицу, например "заработать" розацеа с образованием гнойных узлов и рубцов, заявила Антимирова, вспомнив случай из своей практики лечения.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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