Косметолог перечислила 5 способов, как избавиться от назойливых веснушек

В моду вместе с натуральностью и естественностью снова вернулись веснушки — масса клеток, накапливающих пигмент меланин, который при воздействии ультрафиолета приобретает более выраженный коричневатый оттенок. Многим веснушки нравятся, ведь они придают внешности изюминку, однако встречаются и те, кто хотел бы избавиться от природного пигмента. Дерматолог и косметолог Наталия Жовтан в беседе с Лайфом рассказала о пяти действенных способах сделать это.

"Стоит отметить, что ни один из предложенных методов не будет эффективным, если не блокировать воздействие ультрафиолета на кожу в течение всего года. Средства использовать необходимо ежедневно и, что немаловажно, длительно. Одни средства могут разрушать пигмент, другие блокируют его появление", — пояснила эксперт.

К самым доступным методам, по словам эксперта, можно отнести сок лимона или лайма, маски из клубники или абрикоса. При частом использовании эти составы с высоким содержанием витамина С могут отбеливать пигмент. Аналогичным эффектом обладают маски с белой глиной с добавлением арбутина. Они хорошо сочетаются с другими средствами, использовать их рекомендуется один-два раза в неделю.

Кроме того, образование пигмента блокирует экстракт толокнянки, который довольно широко используется в косметологии. Доказаны отбеливающие свойства и азелаиновой кислоты, содержащейся во многих аптечных средствах ("Скинорен" и "Азелик"). Однако эффект будет виден лишь при использовании от шести месяцев.

Помимо этого, высокой степенью эффективности отличаются пилинги с койевой и трихлоруксусной кислотой, мезотерапевтические препараты с пептидами и витамином С, лазерные процедуры в косметологическом кабинете. При этом для домашнего пользования они непригодны.