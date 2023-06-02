Косметолог перечислила 5 способов, как избавиться от назойливых веснушек
Косметолог Жовтан посоветовала использовать пилинги для избавления от веснушек
В моду вместе с натуральностью и естественностью снова вернулись веснушки — масса клеток, накапливающих пигмент меланин, который при воздействии ультрафиолета приобретает более выраженный коричневатый оттенок. Многим веснушки нравятся, ведь они придают внешности изюминку, однако встречаются и те, кто хотел бы избавиться от природного пигмента. Дерматолог и косметолог Наталия Жовтан в беседе с Лайфом рассказала о пяти действенных способах сделать это.
"Стоит отметить, что ни один из предложенных методов не будет эффективным, если не блокировать воздействие ультрафиолета на кожу в течение всего года. Средства использовать необходимо ежедневно и, что немаловажно, длительно. Одни средства могут разрушать пигмент, другие блокируют его появление", — пояснила эксперт.
К самым доступным методам, по словам эксперта, можно отнести сок лимона или лайма, маски из клубники или абрикоса. При частом использовании эти составы с высоким содержанием витамина С могут отбеливать пигмент. Аналогичным эффектом обладают маски с белой глиной с добавлением арбутина. Они хорошо сочетаются с другими средствами, использовать их рекомендуется один-два раза в неделю.
Кроме того, образование пигмента блокирует экстракт толокнянки, который довольно широко используется в косметологии. Доказаны отбеливающие свойства и азелаиновой кислоты, содержащейся во многих аптечных средствах ("Скинорен" и "Азелик"). Однако эффект будет виден лишь при использовании от шести месяцев.
Помимо этого, высокой степенью эффективности отличаются пилинги с койевой и трихлоруксусной кислотой, мезотерапевтические препараты с пептидами и витамином С, лазерные процедуры в косметологическом кабинете. При этом для домашнего пользования они непригодны.
Ранее косметолог Екатерина Круглик объясняла, что полностью убрать веснушки всё равно никак не получится. Тем, кому не нравится их обилие, могут лишь немного скорректировать количество, пояснила эксперт.
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