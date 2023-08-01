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1 августа, 11:30

Пострадавший от скальпирования парень рассказал, почему ему не будут пересаживать кожу на голове

Жителю Подмосковья, которого пытались скальпировать, сделают операцию осенью

Стало известно, как будут лечить 19-летнего Юрия Маркова, которому срезали скальп в Подмосковье. Детали в беседе с kp.ru рассказал сам пострадавший.

"Самочувствие сейчас уже намного лучше. Недели две назад меня выписали из больницы. Я вернулся в Электросталь. Операцию ещё не делали, она будет в конце сентября – начале октября. Для неё нужны специальные экспандеры. Их будут вставлять под кожу на голове, чтобы растянуть её", сообщил Марков, который сначала был доставлен в местную больницу, но после его перевели на лечение в областное медучреждение — МОНИКИ.

Речь идёт об экспандерной дермотензии — достаточно обширно практикующейся процедуре пластической хирургии, расширяющей ткани с использованием силиконовых экспандеров и физраствора. Юрий добавил, что врачи решили не делать пересадку кожи из-за того, что ткани с других частей головы могут не прижиться и на пересаженных участках не будут расти волосы. Метод поэтапного растяжения кожи позволит избежать таких дефектов.

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Напомним, что резонансное нападение произошло 10 июля: 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету, а тех не устроила его экстравагантная причёска, поэтому они решили срезать ирокез с головы парня, зацепив в том числе и кожу. Сам пострадавший ранее дал Лайфу первое интервью, в котором рассказал о самочувствии и дальнейших планах на лечение. Юрия увезли в Москву на операцию по пересадке кожи, а обоих его обидчиков арестовали.

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Юрий Лысенко
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