Пострадавший от скальпирования парень рассказал, почему ему не будут пересаживать кожу на голове

"Самочувствие сейчас уже намного лучше. Недели две назад меня выписали из больницы. Я вернулся в Электросталь. Операцию ещё не делали, она будет в конце сентября – начале октября. Для неё нужны специальные экспандеры. Их будут вставлять под кожу на голове, чтобы растянуть её", — сообщил Марков, который сначала был доставлен в местную больницу, но после его перевели на лечение в областное медучреждение — МОНИКИ.