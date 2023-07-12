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12 июля, 09:06

"Лишь бы снова волосы росли": Парень со срезанным скальпом рассказал о настрое перед операцией

Юрия из Электростали, на которого напали из-за ирокеза, увезли на первую операцию

19-летнему Юрию из Электростали, с которого преступники частично срезали скальп, сегодня предстоит первая операция по пересадке кожи. Подробностей, по словам парня, он ещё не знает. Пациент даже не в курсе, откуда будут брать кожный лоскут для пересадки. Тем не менее настрой у Юрия боевой.

Парень, которому срезали скальп из-за ирокеза, мечтает, чтобы у него снова выросли волосы. Видео © LIFE

"Чувствую себя намного лучше, даже сам ходить смог, спал тоже хорошо. Единственное — голова болит. Надеюсь, операция пройдёт хорошо и что волосы снова расти начнут", — рассказал Лайфу пострадавший юноша.

Лишившемуся части скальпа парню из Электростали предстоит несколько операций

Лишившемуся части скальпа парню из Электростали предстоит несколько операций

Напомним, что резонансное нападение произошло после того, как 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету. Из-за неординарного вида они обозвали парня петухом, а затем ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу. Оба напавших задержаны. Сам пострадавший ранее дал Лайфу первое интервью, в котором рассказал о своём самочувствии и дальнейших планах на лечение. А травматолог рассказал, что предстоит пройти юноше, лишившемуся части скальпа.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
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