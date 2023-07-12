"Лишь бы снова волосы росли": Парень со срезанным скальпом рассказал о настрое перед операцией

19-летнему Юрию из Электростали, с которого преступники частично срезали скальп, сегодня предстоит первая операция по пересадке кожи. Подробностей, по словам парня, он ещё не знает. Пациент даже не в курсе, откуда будут брать кожный лоскут для пересадки. Тем не менее настрой у Юрия боевой.