"Лишь бы снова волосы росли": Парень со срезанным скальпом рассказал о настрое перед операцией
Юрия из Электростали, на которого напали из-за ирокеза, увезли на первую операцию
19-летнему Юрию из Электростали, с которого преступники частично срезали скальп, сегодня предстоит первая операция по пересадке кожи. Подробностей, по словам парня, он ещё не знает. Пациент даже не в курсе, откуда будут брать кожный лоскут для пересадки. Тем не менее настрой у Юрия боевой.
Парень, которому срезали скальп из-за ирокеза, мечтает, чтобы у него снова выросли волосы. Видео © LIFE
"Чувствую себя намного лучше, даже сам ходить смог, спал тоже хорошо. Единственное — голова болит. Надеюсь, операция пройдёт хорошо и что волосы снова расти начнут", — рассказал Лайфу пострадавший юноша.
Напомним, что резонансное нападение произошло после того, как 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету. Из-за неординарного вида они обозвали парня петухом, а затем ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу. Оба напавших задержаны. Сам пострадавший ранее дал Лайфу первое интервью, в котором рассказал о своём самочувствии и дальнейших планах на лечение. А травматолог рассказал, что предстоит пройти юноше, лишившемуся части скальпа.
LIFE