Частично лишившемуся скальпа юноше из Подмосковья решили сделать пересадку кожи

19-летний Юрий из Подмосковья, который стал жертвой хулиганов и лишился ирокеза вместе с частью скальпа, находится в больнице. По словам молодого человека, после нападения в Электростали ему проведут пересадку кожи на голове.

Молодой человек, которому срезали скальп из-за внешнего вида, рассказал о своём состоянии. Видео © LIFE

"Сейчас у меня там, получается, повязка с мазью и забинтовано", — сказал он в беседе с Лайфом.

По словам Юрия, сколько он ещё будет оставаться в больнице и когда ему будут проводить пересадку, он пока не знает.