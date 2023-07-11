Частично лишившемуся скальпа юноше из Подмосковья решили сделать пересадку кожи
19-летний Юрий из Подмосковья, который стал жертвой хулиганов и лишился ирокеза вместе с частью скальпа, находится в больнице. По словам молодого человека, после нападения в Электростали ему проведут пересадку кожи на голове.
Молодой человек, которому срезали скальп из-за внешнего вида, рассказал о своём состоянии. Видео © LIFE
"Сейчас у меня там, получается, повязка с мазью и забинтовано", — сказал он в беседе с Лайфом.
По словам Юрия, сколько он ещё будет оставаться в больнице и когда ему будут проводить пересадку, он пока не знает.
"Сам более или менее. Только когда встаю, всё-таки немного в глазах темнеет", — добавил он.
Напомним, в Электростали 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету. Из-за неординарного вида они обозвали парня петухом, а затем ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу. Оба напавших задержаны.
LIFE