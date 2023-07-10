Пострадавший в Подмосковье юноша с ирокезом хотел стрельнуть сигарету у обидчиков
Чуть не лишившийся скальпа в Электростали юноша с ирокезом сам подошёл к парням
Молодой человек по имени Юрий, которому срезали часть скальпа в Электростали из-за причёски, дал первый комментарий из больницы. Запись беседы с пострадавшим опубликовал Mash.
Интервью Юрия, с которого срезали скальп в Электростали. Видео © t.me / Mash
"Я подошёл к двум людям нерусской внешности стрельнуть сигарету. Произошёл разговор насчёт моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа", — рассказал парень.
Сейчас, по словам пострадавшего, самочувствие у него "более-менее", но он ждёт информацию от врачей. В палату к нему приехали мама и подруга, а также правозащитники из организации "Сорок сороков", которые привезли еду и воду.
Как уже сообщал Лайф, чудовищная история произошла у бассейна "Кристалл" на Спортивной улице в Электростали. 19-летний Юрий подошёл к группе мужчин попросить сигарету, а те обозвали его петухом, а затем схватили и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу.
Кадр видео t.me / Mash