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10 июля, 19:45

Пострадавший в Подмосковье юноша с ирокезом хотел стрельнуть сигарету у обидчиков

Чуть не лишившийся скальпа в Электростали юноша с ирокезом сам подошёл к парням

Молодой человек по имени Юрий, которому срезали часть скальпа в Электростали из-за причёски, дал первый комментарий из больницы. Запись беседы с пострадавшим опубликовал Mash.

Интервью Юрия, с которого срезали скальп в Электростали. Видео © t.me / Mash

"Я подошёл к двум людям нерусской внешности стрельнуть сигарету. Произошёл разговор насчёт моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа", рассказал парень.

Сейчас, по словам пострадавшего, самочувствие у него "более-менее", но он ждёт информацию от врачей. В палату к нему приехали мама и подруга, а также правозащитники из организации "Сорок сороков", которые привезли еду и воду.

Задержан один из парней, снявших скальп с юноши в Электростали из-за ирокеза

Задержан один из парней, снявших скальп с юноши в Электростали из-за ирокеза

Как уже сообщал Лайф, чудовищная история произошла у бассейна "Кристалл" на Спортивной улице в Электростали. 19-летний Юрий подошёл к группе мужчин попросить сигарету, а те обозвали его петухом, а затем схватили и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу.

Обложка ©

Кадр видео t.me / Mash

Юрий Лысенко
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