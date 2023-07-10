Задержан один парней, снявших скальп с юноши в Электростали из-за ирокеза

Задержан один из двух подозреваемых в нападении на юношу в подмосковной Электростали, которому сняли скальп из-за зелёного ирокеза. Им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД России Татьяна Петрова.

Как уже сообщал Лайф, чудовищная история произошла у бассейна "Кристалл" на Спортивной улице в подмосковной Электростали. 19-летний Юрий подошёл к группе мужчин попросить сигарету, а те обозвали его петухом, а затем схватили и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу.