Регион

Уведомления отключены

10 июля, 17:46

Задержан один парней, снявших скальп с юноши в Электростали из-за ирокеза

<p>Житель подмосковной Электростали, которому сняли скальп из-за зелёного ирокеза. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/53965" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Житель подмосковной Электростали, которому сняли скальп из-за зелёного ирокеза. Фото © SHOT

Задержан один из двух подозреваемых в нападении на юношу в подмосковной Электростали, которому сняли скальп из-за зелёного ирокеза. Им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД России Татьяна Петрова.

"В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника противоправного деяния", – уточнила Петрова.

В Башкирии соседская собака чуть не сняла скальп с 10-летней девочки

В Башкирии соседская собака чуть не сняла скальп с 10-летней девочки

Как уже сообщал Лайф, чудовищная история произошла у бассейна "Кристалл" на Спортивной улице в подмосковной Электростали. 19-летний Юрий подошёл к группе мужчин попросить сигарету, а те обозвали его петухом, а затем схватили и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Криминал
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров