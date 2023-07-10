В Подмосковье парень попросил у прохожих сигарету, а ему в ответ срезали скальп — фото

Чудовищная история произошла у бассейна "Кристалл" на Спортивной улице в подмосковной Электростали. По данным Mash, 19-летний пострадавший по имени Юрий подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ предъявили парню за причёску — он носил зелёный ирокез.

Фото окровавленного парня, которому неизвестные срезали скальп в подмосковной Электростали © Mash

Молодого человека унизили и обозвали петухом. Когда конфликт перешёл в горячую фазу, приятели Юрия, которые были тем вечером вместе с ним, сбежали. Парень остался один на один с толпой неадекватов, которые обездвижили его и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу.

Окровавленному парню первую помощь оказали прохожие, они же вызвали скорую помощь. Преступников ищут.