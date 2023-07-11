Задержаны оба парня, снявших скальп с 19-летнего юноши в Электростали из-за ирокеза
Второго нападавшего на парня в Электростали из-за причёски задержали в Обнинске
Второй подозреваемый в нападении на парня из-за причёски в подмосковной Электростали задержан в Обнинске Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержание произвели сотрудники подмосковной полиции, уточнила она.
Напомним, чудовищная история произошла у бассейна "Кристалл" на Спортивной улице в Электростали. 19-летний Юрий подошёл к группе мужчин попросить сигарету, а те обозвали его петухом, а затем схватили и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу. Первого подозреваемого задержали накануне вечером, им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения.