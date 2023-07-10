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10 июля, 12:47

Сыну Ефремова вскрыли череп

SHOT: У сына Михаила Ефремова найдено уплотнение в мозге после падения из окна

Сыну актёра Михаила Ефремова Николаю вскрыли череп, сообщает SHOT. Врачи обнаружили у 31-летнего звёздного отпрыска уплотнение на месте ушиба, на этом фоне у него развился отёк мозга.

У Николая пострадала лобная доля головного мозга справа. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге медики сделали парню трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны. Сын актёра находится под пристальным наблюдением врачей.

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Напомним, Николай Ефремов 30 июня выпал из окна своей квартиры в Москве. По словам супруги артиста, он страдает алкоголизмом и состоит на учёте в ПНД. Согласно некоторым данным, в крови актёра были найдены наркотики.

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ТАСС / Артем Геодакян

Алексей Берковиц
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