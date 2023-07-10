Сыну Ефремова вскрыли череп

Сыну актёра Михаила Ефремова Николаю вскрыли череп, сообщает SHOT. Врачи обнаружили у 31-летнего звёздного отпрыска уплотнение на месте ушиба, на этом фоне у него развился отёк мозга.

У Николая пострадала лобная доля головного мозга справа. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге медики сделали парню трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны. Сын актёра находится под пристальным наблюдением врачей.