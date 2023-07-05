Срастили кости таза и бёдер: Сыну Ефремова сделали две операции за одну ночь

Сыну актёра Михаила Ефремова Николаю за одну ночь провели сразу две операции после падения из окна третьего этажа — срастили кости таза и бёдер. О медицинском вмешательстве сообщает Mash. Врачи решили оперировать 31-летнего звёздного отпрыска, несмотря на все опасения и риски: после падения Николай потерял много крови, а позже у него развилась ещё и тяжёлая анемия, из-за чего ему была назначена вазотропная поддержка.