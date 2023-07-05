Срастили кости таза и бёдер: Сыну Ефремова сделали две операции за одну ночь
Mash: Выпавший из окна Николай Ефремов перенёс сразу две операции за одну ночь
Сыну актёра Михаила Ефремова Николаю за одну ночь провели сразу две операции после падения из окна третьего этажа — срастили кости таза и бёдер. О медицинском вмешательстве сообщает Mash. Врачи решили оперировать 31-летнего звёздного отпрыска, несмотря на все опасения и риски: после падения Николай потерял много крови, а позже у него развилась ещё и тяжёлая анемия, из-за чего ему была назначена вазотропная поддержка.
В пользу того, чтобы отложить операцию, говорили и результаты исследований, которые показали следы марихуаны в крови пациента. Тем не менее все медицинские манипуляции были проведены и прошли успешно. Сейчас актёр приходит в себя под наблюдением врачей.
"Становился другим человеком": Продюсер рассказал, как алкоголь менял выпавшего из окна сына Ефремова
Напомним, что 30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на юге Москвы. Его жена заявила полицейским, что тот страдает алкоголизмом и состоит на учёте в ПНД. Ефремов находился в коме на аппарате ИВЛ. Врачи давали неутешительный прогноз по состоянию его здоровья. Тем не менее позже состояние Николая улучшилось.
ТАСС / Артём Геодакян