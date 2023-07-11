Лишившемуся части скальпа парню из Электростали предстоит несколько операций
Хирург Кулиев: Лишившемуся части скальпа юноше понадобится многоэтапная операция
19-летний Юрий. Фото © LIFE
Врач, реконструктивный хирург Теймур Кулиев полагает, что жертве резонансного преступления в Электростали понадобится многоэтапная операция. Речь идёт о нападении на 19-летнего парня с зелёным ирокезом, с которого преступники частично срезали скальп.
"Это надо видеть площадь раны. Если там волосистая часть оставлена, то можно растянуть эспандерами собственную кожу и потом лоскутом закрыть. Со спины взять, с ягодиц, по-разному — с невидимых мест", — отметил хирург в беседе с RT.
По словам Кулиева, это не один этап, а многоэтапная операция. Он предупредил, что между хирургическими вмешательствами должно пройти около четырёх-шести месяцев.
Лайф напоминает: в Электростали 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету. Из-за неординарного вида они обозвали парня петухом, а затем ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу. Оба напавших задержаны. Юноше решили сделать пересадку кожи. Сам пострадавший дал Лайфу интервью, в котором сообщил о своём самочувствии и дальнейших планах на лечение. А травматолог Андрей Милюшкин рассказал, что предстоит пройти юноше, лишившемуся части скальпа.