Лишившемуся части скальпа парню из Электростали предстоит несколько операций

Врач, реконструктивный хирург Теймур Кулиев полагает, что жертве резонансного преступления в Электростали понадобится многоэтапная операция. Речь идёт о нападении на 19-летнего парня с зелёным ирокезом, с которого преступники частично срезали скальп.

"Это надо видеть площадь раны. Если там волосистая часть оставлена, то можно растянуть эспандерами собственную кожу и потом лоскутом закрыть. Со спины взять, с ягодиц, по-разному — с невидимых мест", — отметил хирург в беседе с RT.