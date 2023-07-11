МВД показало, как задерживали неадекватов, срезавших скальп с парня в Электростали
МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в нападении на жителя Электростали
МВД России показало, как задержали подозреваемых в совершении резонансного преступления в Электростали. Речь идёт о нападении на 19-летнего парня с зелёным ирокезом, с которого преступники частично срезали скальп.
Преступники, снявшие скальп с жителя Электростали, были задержаны. Видео © Оперативная съёмка МВД
"После получения сообщения о произошедшем сотрудники полиции немедленно организовали оперативно-разыскные мероприятия. В результате на следующий день в городе Электростали полицейскими задержан первый подозреваемый в совершении противоправного деяния. В дальнейшем оперативники установили местонахождение второго подозреваемого. Он скрывался на территории города Обнинска Калужской области, где и был задержан", — сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, что резонансное нападение произошло после того, как 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету. Из-за неординарного вида они обозвали парня петухом, а затем ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу. Оба напавших задержаны. Сам пострадавший ранее дал Лайфу первое интервью, в котором рассказал о своём самочувствии и дальнейших планах на лечение. А травматолог рассказал, что предстоит пройти юноше, лишившемуся части скальпа.
Кадры из оперативной съёмки МВД