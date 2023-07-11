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11 июля, 12:29
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МВД показало, как задерживали неадекватов, срезавших скальп с парня в Электростали

МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в нападении на жителя Электростали

МВД России показало, как задержали подозреваемых в совершении резонансного преступления в Электростали. Речь идёт о нападении на 19-летнего парня с зелёным ирокезом, с которого преступники частично срезали скальп.

Преступники, снявшие скальп с жителя Электростали, были задержаны. Видео © Оперативная съёмка МВД

"После получения сообщения о произошедшем сотрудники полиции немедленно организовали оперативно-разыскные мероприятия. В результате на следующий день в городе Электростали полицейскими задержан первый подозреваемый в совершении противоправного деяния. В дальнейшем оперативники установили местонахождение второго подозреваемого. Он скрывался на территории города Обнинска Калужской области, где и был задержан", сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Частично лишившемуся скальпа юноше из Подмосковья решили сделать пересадку кожи

Частично лишившемуся скальпа юноше из Подмосковья решили сделать пересадку кожи

Напомним, что резонансное нападение произошло после того, как 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету. Из-за неординарного вида они обозвали парня петухом, а затем ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу. Оба напавших задержаны. Сам пострадавший ранее дал Лайфу первое интервью, в котором рассказал о своём самочувствии и дальнейших планах на лечение. А травматолог рассказал, что предстоит пройти юноше, лишившемуся части скальпа.

Обложка ©

Кадры из оперативной съёмки МВД

Марина Калегина
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    ДедМорозсегодня в 12:50

    Среди каких диких животных воспитывались данные жестокие звери?..

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