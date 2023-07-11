МВД показало, как задерживали неадекватов, срезавших скальп с парня в Электростали

МВД России показало, как задержали подозреваемых в совершении резонансного преступления в Электростали. Речь идёт о нападении на 19-летнего парня с зелёным ирокезом, с которого преступники частично срезали скальп .

"После получения сообщения о произошедшем сотрудники полиции немедленно организовали оперативно-разыскные мероприятия. В результате на следующий день в городе Электростали полицейскими задержан первый подозреваемый в совершении противоправного деяния. В дальнейшем оперативники установили местонахождение второго подозреваемого. Он скрывался на территории города Обнинска Калужской области, где и был задержан", — сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.