Травматолог рассказал, что предстоит пройти лишившемуся части скальпа юноше
Врач Милюшкин: Юноше с зелёными волосами срезали в Электростали 30% скальпа
19-летнему юноше, которому в Электростали хулиганы вместе с зелёными волосами срезали часть скальпа, предстоит длительное лечение. Он лишился около трети кожного волосистого покрова головы. Об этом рассказал Андрей Милюшкин, руководитель травматологического отделения больницы, в которой лежит пострадавший.
"Впереди длительное лечение, в будущем планируется проведение наращивания волос и операций по кожной пластике. В настоящее время мы оцениваем его состояние как относительно удовлетворительное", — сказал врач в интервью телеканалу "Звезда".
По его словам, рана у потерпевшего размером примерно 10 на 10 сантиметров. Это около 20–30% волосистой поверхности головы.
Напомним, в Электростали 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету. Из-за неординарного вида они обозвали парня петухом, а затем ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу. Оба напавших задержаны.