Травматолог рассказал, что предстоит пройти лишившемуся части скальпа юноше

19-летнему юноше, которому в Электростали хулиганы вместе с зелёными волосами срезали часть скальпа, предстоит длительное лечение. Он лишился около трети кожного волосистого покрова головы. Об этом рассказал Андрей Милюшкин, руководитель травматологического отделения больницы, в которой лежит пострадавший.

"Впереди длительное лечение, в будущем планируется проведение наращивания волос и операций по кожной пластике. В настоящее время мы оцениваем его состояние как относительно удовлетворительное", — сказал врач в интервью телеканалу "Звезда".