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13 июля, 13:37

"Снимателей скальпа" из Электростали будут судить по более тяжкой статье

СК переквалифицировал уголовное дело о нападении в Электростали

Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту нападения на молодого человека в Электростали, которому сняли скальп из-за причёски, на более тяжкую статью — его обидчикам предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.

"Действия нападавших квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ. С учётом полученных потерпевшим телесных повреждений им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве", говорится в сообщении СК.

Срезавший скальп с жителя Электростали извинился, но не от всей души

Срезавший скальп с жителя Электростали извинился, но не от всей души

Напомним, что резонансное нападение произошло 10 июля: 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету, а тех не устроила его экстравагантная причёска, поэтому они решили срезать ирокез с головы парня, зацепив в том числе и кожу. Сам пострадавший ранее дал Лайфу первое интервью, в котором рассказал о самочувствии и дальнейших планах на лечение. Вчера Юру увезли в Москву на операцию по пересадке кожи, а обоих его обидчиков арестовали.

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Telegram / Прокуратура Московской области

Александра Вишнякова
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