"Снимателей скальпа" из Электростали будут судить по более тяжкой статье
СК переквалифицировал уголовное дело о нападении в Электростали
Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту нападения на молодого человека в Электростали, которому сняли скальп из-за причёски, на более тяжкую статью — его обидчикам предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.
"Действия нападавших квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса РФ. С учётом полученных потерпевшим телесных повреждений им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве", — говорится в сообщении СК.
Напомним, что резонансное нападение произошло 10 июля: 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету, а тех не устроила его экстравагантная причёска, поэтому они решили срезать ирокез с головы парня, зацепив в том числе и кожу. Сам пострадавший ранее дал Лайфу первое интервью, в котором рассказал о самочувствии и дальнейших планах на лечение. Вчера Юру увезли в Москву на операцию по пересадке кожи, а обоих его обидчиков арестовали.
Telegram / Прокуратура Московской области