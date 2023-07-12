На два месяца арестованы "сниматели скальпа" из Электростали

В Подмосковье суд отправил под арест двух подозреваемых в нападении на молодого человека в Электростали, с которого они сняли часть скальпа из-за зелёного ирокеза. Обидчики пробудут за решёткой по меньшей мере два месяца. Об этом заявили в Прокуратуре Московской области.

Подозреваемые в снятии части скальпа с парня в Электростали арестованы. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 сентября 2023 года", — отметили в ведомстве.