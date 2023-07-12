На два месяца арестованы "сниматели скальпа" из Электростали
Подозреваемые в снятии части скальпа с парня в Электростали арестованы
В Подмосковье суд отправил под арест двух подозреваемых в нападении на молодого человека в Электростали, с которого они сняли часть скальпа из-за зелёного ирокеза. Обидчики пробудут за решёткой по меньшей мере два месяца. Об этом заявили в Прокуратуре Московской области.
Подозреваемые в снятии части скальпа с парня в Электростали арестованы. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 сентября 2023 года", — отметили в ведомстве.
Один из подозреваемых просил суд о домашнем аресте, а второй не возражал против ходатайства следователя. При этом вину признали оба. Уголовное дело передано в территориальный следственный отдел ГСУ СК РФ по Московской области, уточнили в прокуратуре.
Лайф напоминает, что резонансное нападение произошло после того, как 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету. Из-за неординарного вида они обозвали парня петухом, а затем ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу. Пострадавший дал Лайфу первое интервью, в котором поведал о своём самочувствии и дальнейших планах на лечение. А травматолог рассказал, что предстоит пройти юноше, лишившемуся части скальпа.
Telegram / Прокуратура Московской области