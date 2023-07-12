Срезавший скальп с жителя Электростали извинился, но не от всей души

30-летний уроженец Таджикистана Зафар, которого сегодня должны арестовать за нападение на 19-летнего жителя Электростали, признался, что срезать скальп юноши было его идеей. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян, а на вопрос корреспондента Лайфа, не хотел бы обвиняемый что-то передать пострадавшему парню или, может, его родителям, он еле слышно сказал: "Извиняюсь".