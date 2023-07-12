Срезавший скальп с жителя Электростали извинился, но не от всей души
SHOT: Обвиняемый в нападении на жителя Электростали объяснил свой поступок опьянением
30-летний уроженец Таджикистана Зафар, которого сегодня должны арестовать за нападение на 19-летнего жителя Электростали, признался, что срезать скальп юноши было его идеей. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян, а на вопрос корреспондента Лайфа, не хотел бы обвиняемый что-то передать пострадавшему парню или, может, его родителям, он еле слышно сказал: "Извиняюсь".
Один из обвиняемых в нападении Зафар в Электростальском городском суде © SHOT
"Извиняюсь, говорю. Пьяный был", — раздражённо произнёс он в ответ на просьбу повторить извинения погромче.
Напомним, что резонансное нападение произошло после того, как 19-летний Юрий подошёл к мужчинам и попросил у них сигарету. Из-за неординарного вида они обозвали парня петухом, а затем ножом срезали ирокез с его головы, зацепив в том числе и кожу. Оба напавших задержаны. Сам пострадавший ранее дал Лайфу первое интервью, в котором рассказал о своём самочувствии и дальнейших планах на лечение. А травматолог рассказал, что предстоит пройти юноше, лишившемуся части скальпа.