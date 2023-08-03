"30 ударов в минуту": Подмосковные врачи спасли старушку с пульсом как у лягушки

Врачи Егорьевской больницы в Подмосковье спасли 95-летнюю пациентку с экстремально низким пульсом — 30 ударов в минуту. В природе так редко бьётся сердце только у земноводных или крупных млекопитающих. К примеру, у слона пульс может замедляться до 20 ударов — этого достаточно, чтобы разогнать кровь по телу. А у здорового взрослого человека в состоянии покоя пульс, как правило, составляет от 60 до 90 ударов в минуту.

Этой пожилой пациентке её состояние грозило остановкой сердца. Выяснилось, у старушки вышел из строя электрокардиостимулятор — аппарат, отслеживающий частоту сердечных сокращений и при необходимости увеличивающий её. За таким прибором нужно тщательно следить и каждый год проводить его тестирование.

"Наша пациентка последние несколько лет не проходила плановые осмотры, и аппарат внезапно перестал работать. Под местной анестезией мы провели эндоваскулярную операцию. Через небольшой разрез в области ключицы и прокол подключичной вены мы произвели замену блока кардиостимулятора. Благодаря профессионализму врачей и наличию ангиографического оборудования операция прошла успешно и заняла около 30 минут", — рассказал руководитель регионального сосудистого центра Фуркат Гафуров.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и с ритмом сердца до 60 ударов в минуту выписана под наблюдение врача-кардиолога по месту жительства.