Россиянам назвали эффективное средство от боли в сердце

Нитроглицерин по сравнению с остальными препаратами эффективнее всего снимает боли в сердце. Об этом рассказал врач-кардиолог Юрий Конев.

"При появлении боли в сердце нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил препарат. На первом месте по эффективности можно назвать нитроглицерин в различных формах", — отметил он в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, нитроглицерин, как правило, применяют для лечения стабильной стенокардии. Медик уточнил, что этот препарат расширяет сосуды и усиливает кровоток.