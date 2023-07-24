Онищенко рассказал, кому материться опасно для здоровья

Использование мата в речи может негативно повлиять на сердце, нервную и эндокринную системы. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, на стресс от мата реагирует эндокринная система — гормоны выплёскиваются из своих естественных хранилищ.

"Это резко повышает кровяное давление, а если человек предрасположен к гипертонии, ещё может возникнуть риск осложнений, связанных с кровоизлияниями и так далее", — сказал Онищенко в беседе с kp.ru.

Он добавил, что мат также негативно влияет на сердце и даже может спровоцировать клиническое проявление диабета у людей, склонных к этому недугу.