Польские депутаты Ковальский и Климчак перешли на мат в эфире из-за Украины

Обсуждение импорта украинского зерна в эфире телеканала Polsat привело к нецензурной перепалке между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком. Ведущая была вынуждена встать между ними, чтобы успокоить.

Польские депутаты перешли на мат в прямом эфире из-за Украины. Видео © Twitter / Waldemar Szarek

Ковальский, член "Суверенной Польши", союзника правящей партии "Право и справедливость", обвинил оппозиционера Климчака, представляющего Польскую народную партию (ПНП), в желании его движения либерализовать торговлю с Украиной и напомнил ему, что в 2014 году ПНП вместе с правящей коалицией отменила таможенные пошлины для Незалежной вместо того, чтобы встать на стражу польских интересов.

Ковальский сказал, что хотел бы, чтобы оппонент был верен Польше, на что Климчак нецензурно призвал прекратить враньё и обвинил оппонента в интересе к "трансвеститам из Нидерландов", а не к польскому сельскому хозяйству. Когда оппозиционер в очередной раз обогатил диалог матом, ведущая, аки рефери, встала между политиками.