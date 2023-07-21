Польские депутаты Ковальский и Климчак перешли на мат в эфире из-за Украины
Польские депутаты Януш Ковальский и Дариуш Климчак в эфире телеканала Polsat © Кадр из видео Twitter / Waldemar Szarek
Обсуждение импорта украинского зерна в эфире телеканала Polsat привело к нецензурной перепалке между польскими депутатами Янушем Ковальским и Дариушем Климчаком. Ведущая была вынуждена встать между ними, чтобы успокоить.
Польские депутаты перешли на мат в прямом эфире из-за Украины. Видео © Twitter / Waldemar Szarek
Ковальский, член "Суверенной Польши", союзника правящей партии "Право и справедливость", обвинил оппозиционера Климчака, представляющего Польскую народную партию (ПНП), в желании его движения либерализовать торговлю с Украиной и напомнил ему, что в 2014 году ПНП вместе с правящей коалицией отменила таможенные пошлины для Незалежной вместо того, чтобы встать на стражу польских интересов.
Ковальский сказал, что хотел бы, чтобы оппонент был верен Польше, на что Климчак нецензурно призвал прекратить враньё и обвинил оппонента в интересе к "трансвеститам из Нидерландов", а не к польскому сельскому хозяйству. Когда оппозиционер в очередной раз обогатил диалог матом, ведущая, аки рефери, встала между политиками.
А ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его страна не будет открывать свои границы для украинского зерна после 15 сентября. Она намерена продлить запрет на импорт, даже если Еврокомиссия централизованно этого не сделает.