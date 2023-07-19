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19 июля, 03:57
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Кардиолог рассказала о полезном воздействии абрикосов на сердце

Врач Хачирова: Абрикосы являются дополнительным источником калия для сердца

Существует мнение, что абрикосы обладают невероятной пользой для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так ли это на самом деле, рассказала в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

По её словам, абрикосы содержат необходимые для сердечно-сосудистой системы минералы, помогающие сердечной мышце работать стабильно.

"Если у человека уже есть заболевание, абрикосами мы его не вылечим, но фрукт будет хорошим дополнительным источником калия. При этом норму калия для сердца одними абрикосами не доберёшь", — рассказала Хачирова.

Кроме того, кардиолог уточнила нужную долю абрикосов в рационе человека: средняя порция не должна превышать 100–150 г в день. Она напомнила, что половина здорового рациона состоит из фруктов и овощей, а остальную часть на четверти от общего количества делят между собой углеводы и белки.

Терапевт пояснила, кому лучше отказаться от абрикосов

Терапевт пояснила, кому лучше отказаться от абрикосов

Ранее Наталия Гридина рассказала, что абрикосы крайне полезны для нормализации работы ЖКТ и кровяного давления, однако есть ряд пациентов, кому не стоит налегать на эти фрукты.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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    Комментарий

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    Алексейвчера в 07:32

    Добрый день! Уважаемый доктор, как часто я слышал от врачей -- не знаю что делать, я всего лишь врач. С моей аритмией сколько настрадался -- чуть жара, или понервничал, или поработал (имею пролапс клапанов 2-й степени). Сколько я ездил по светилам медицины, книг перечитал -- почти бесполезно. В один из летних дней в жару на море купил 12 кг спелых абрикосов, они начали портиться на жаре и я начал усиленно -- по 1.5 кг в день их кушать. Обычно у меня на жаре по 3...4 приступа по 20...30 минут в день было. Да и нельзя мне много есть (желудок начинает распирать давить на сердце и тут же аритмия на 40 минут). В общем сижу с полным животом абрикосов, ругаю себя за жадность и жду приступа. Так и не дождался. Больше у меня приступов за эту неделю не было , впервые за 7 лет. Я до этого ничего про абрикосы не читал, все случай (или Бог помог). С тех пор вот уже 11лет я каждый год заготавливаю по 120...150 кг абрикосов -- или в морозильнике, но чаще в виде желе-перетертого 5 минут варю и в баночки. И почти каждый день по пол-банки. Аритмия бывает, но редко и недолго. Иногда месяцами нет, зарядку гантелями по 10 кг делаю , главное я могу работать на поле и в офисе , таскать тяжелые сумки, а раньше не мог на 3-й этаж подняться. Так что уважаемый доктор, я сначала на себе проверил абрикосы, и ваш вывод меня расстроил, возможно вы стольким людям им навредите, нельзя так бросаться словами -- слово убивает. Кстати панангин (калий, магний) много раз пробовал, да полезно до приступа -- но если он есть, или на подходе , то приступ аритмии не снимается. А абрикосы -- легко, но не 2..3, а минимум 300..400 граммов. Если у вас диабет -- то вам не повезло.

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