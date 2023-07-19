Кардиолог рассказала о полезном воздействии абрикосов на сердце
Врач Хачирова: Абрикосы являются дополнительным источником калия для сердца
Существует мнение, что абрикосы обладают невероятной пользой для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так ли это на самом деле, рассказала в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог-кардиолог Асият Хачирова.
По её словам, абрикосы содержат необходимые для сердечно-сосудистой системы минералы, помогающие сердечной мышце работать стабильно.
"Если у человека уже есть заболевание, абрикосами мы его не вылечим, но фрукт будет хорошим дополнительным источником калия. При этом норму калия для сердца одними абрикосами не доберёшь", — рассказала Хачирова.
Кроме того, кардиолог уточнила нужную долю абрикосов в рационе человека: средняя порция не должна превышать 100–150 г в день. Она напомнила, что половина здорового рациона состоит из фруктов и овощей, а остальную часть на четверти от общего количества делят между собой углеводы и белки.
Ранее Наталия Гридина рассказала, что абрикосы крайне полезны для нормализации работы ЖКТ и кровяного давления, однако есть ряд пациентов, кому не стоит налегать на эти фрукты.
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