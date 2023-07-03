Регион

Уведомления отключены

3 июля, 11:40

Диетолог назвала три категории людей, кому не стоит налегать на абрикосы

Диетолог Гридина: Абрикосы помогут в улучшении работы пищеварительного тракта

Абрикосы крайне полезны для нормализации работы ЖКТ и кровяного давления, однако есть ряд пациентов, кому не стоит налегать на эти фрукты. О пользе и вреде абрикосов Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

"Абрикосы крайне полезны для людей, склонных к частому появлению запоров. В целом абрикосы богаты клетчаткой, которая играет важную роль в улучшении работы пищеварительного тракта и для нормализации стула", рассказала собеседница Лайфа.

Также в абрикосах содержится достаточное количество электролитов (в том числе калия) и витаминов. Калий благотворно влияет на функционирование нервной системы, нормализацию кровяного давления, объяснила диетолог. Также абрикосы можно употреблять худеющим, поскольку они малокалорийны.

Кому нужно быть осторожным с абрикосами:

  • Пациентам, склонным к непроходимости кишечника, к усиленной перистальтике, вздутию, выраженному газообразованию, поскольку фрукт может усугубить эти проблемы.
  • Пациентам с сахарным диабетом, так как в абрикосах содержится большое количество фруктозы.
  • Пациентам с избыточной массой тела — им нужно следить за суточной калорийностью и не превышать норму.
Врач рассказала, что будет, если проглотить косточку черешни

Врач рассказала, что будет, если проглотить косточку черешни

Ещё один любимый у россиян сезонный продукт — черешня — также может быть опасным: в частности, эта ягода противопоказана при склонности к аллергии. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, ягоду нельзя есть больным с язвой и гастритом в момент обострения, а также — можно только в небольших количествах — при ожирении и сахарном диабете.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • ЗОЖ
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров