Диетолог назвала три категории людей, кому не стоит налегать на абрикосы

Абрикосы крайне полезны для нормализации работы ЖКТ и кровяного давления, однако есть ряд пациентов, кому не стоит налегать на эти фрукты. О пользе и вреде абрикосов Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

"Абрикосы крайне полезны для людей, склонных к частому появлению запоров. В целом абрикосы богаты клетчаткой, которая играет важную роль в улучшении работы пищеварительного тракта и для нормализации стула", — рассказала собеседница Лайфа.

Также в абрикосах содержится достаточное количество электролитов (в том числе калия) и витаминов. Калий благотворно влияет на функционирование нервной системы, нормализацию кровяного давления, объяснила диетолог. Также абрикосы можно употреблять худеющим, поскольку они малокалорийны.

Кому нужно быть осторожным с абрикосами: Пациентам, склонным к непроходимости кишечника, к усиленной перистальтике, вздутию, выраженному газообразованию, поскольку фрукт может усугубить эти проблемы.

Пациентам с сахарным диабетом, так как в абрикосах содержится большое количество фруктозы.

Пациентам с избыточной массой тела — им нужно следить за суточной калорийностью и не превышать норму.