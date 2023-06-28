Регион

Уведомления отключены

28 июня, 14:02

Врач рассказала, что будет, если проглотить косточку черешни

Терапевт Шипкова: Из-за косточек черешни может возникнуть кишечная непроходимость

Летом многие лакомятся черешней, забывая обо всём, и иногда проглатывают ягоду вместе с косточкой. Опасно ли это и можно ли получить кишечную непроходимость или отравление синильной кислотой, Лайфу рассказала врач –терапевт-гастроэнтеролог клиники "МЕДСИ в Одинцове" Ольга Шипкова.

По словам врача, косточка черешни достаточно мелкая, поверхность её гладкая и не имеет никаких острых краёв, поэтому она легко попадает в желудок, затем в кишечник и выходит естественным путём.

"Случайно проглоченная косточка не может нанести вред ни взрослому человеку, ни ребёнку. Если, конечно, это не горсть съеденных косточек! В таком случае может возникнуть кишечная непроходимость или обострение аппендицита", — предупредила Шипкова.

Россиянам рассказали, по каким признакам вычислить невкусную черешню

Россиянам рассказали, по каким признакам вычислить невкусную черешню

Также проглоченная косточка не может стать причиной отравления синильной кислотой. Действительно, в семядолях многих растений, в том числе и черешни, содержится вещество амигдалин (витамин В17), который в определённых условиях распадается на две молекулы, одна из которых — синильная кислота.

"Но для отравления этой кислотой придётся не просто проглотить большое количество косточек, а тщательно прожевать их и оставить лежать в кишечнике не менее чем на неделю. Задача не из простых, правда?" — заключила гастроэнтеролог.

Диетолог рассказал, кому придётся отказаться от черешни

Диетолог рассказал, кому придётся отказаться от черешни

А ранее фермер назвал регионы России, где растёт самая вкусная черешня: это ДНР, Херсонская область, Крым и Краснодарский край.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров