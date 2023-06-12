Названы регионы России, где растёт самая вкусная черешня

В Донецке, Херсоне, Мелитополе, а также в Крыму и Краснодарском крае растёт лучшая черешня. Так считает владелец крестьянско-фермерского хозяйства Юрий Рыжевский. По его словам, на рост черешни влияют количество осадков и тип почвы.

"Все необходимые условия есть в Краснодарском крае, частично в Ростовской области, а также в Крыму. Однако лучшая черешня растёт в Донецке, Херсоне и Мелитополе", — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Фермер отметил, что на данный момент есть проблемы с поставками этой ягоды из ряда этих регионов. Крымский мост пока закрыт для грузового транспорта. Часть собственников уехала из новых регионов РФ на Украину, часть — в Россию. К тому же из-за боевых действий сбор черешни в новых регионах РФ проблематичен.