Умереть в 35: Кардиолог перечислил факторы риска ранней смерти от инфаркта

Инфаркт миокарда — вовсе не болезнь только пожилых людей, оказаться в группе риска можно и в 35 лет. Об этом сказал завотделением кардиохирургии № 2 ФГБНУ "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского" кандидат медицинских наук и кардиохирург Андрей Лысенко.

"В 35 лет вероятность перенести инфаркт миокарда есть, хоть она и небольшая — примерно 8%. В возрасте 40–50 лет риск растёт до 18%, а в возрасте 50–60 лет — до 30%", — пояснил он в беседе с aif.ru.

Ранний инфаркт часто связан с наследственностью, сахарным диабетом, ожирением, курением и пристрастием к алкоголю, гиподинамией или повышенным давлением. Также угроза приобрести проблемы с сердцем есть у женщин, страдающих преждевременным развитием климакса или перенёсших удаление яичников.

Если молодому человеку диагностируют ишемическую болезнь, то предупредить риск возникновения инфаркта помогут такие методы, как снижение уровня холестерина, улучшение работы сердца, коррекция пульса, нормализация давления, отмечает доктор. Иногда назначаются препараты и проводится шунитрование.

Лысенко назвал главным симптомом болезни боль в области сердца, которая не проходит даже в спокойном состоянии. Часто она возникает и после приёма пищи, что может напоминать заболевания ЖКТ. Чтобы избежать инфаркта, нужно высыпаться, следить за весом, режимом дня, а отпуск проводить активно. В случае плохой наследственности следует сделать генетические тесты, чтобы понять уровень предрасположенности.