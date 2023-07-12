Привычка отсыпаться по выходным может грозить инфарктом
Врач Жаркова советует придумать ритуал отхода ко сну, чтобы легче засыпать
Для всех, кто устаёт и стрессует на работе, главная рекомендация — это нормализация режима труда и отдыха. Необходим полноценный сон: не менее семи-восьми часов в день. Причём важно ежедневно вставать и отходить ко сну в одно и то же время. А вот привычка досыпать по выходным может грозить инфарктом и инсультом. Об этом Лайфу рассказала эндокринолог и диетолог клиники "МЕДСИ в Домодедово" Полина Жаркова.
Жаркова дала советы по нормализации сна:
- Откажитесь от кофе, чая, энергетиков во второй половине дня. А последний приём пищи должен быть за три часа до сна.
- В течение дня не пренебрегайте физической активностью — хотя бы 30 минут в день. Прогулка на свежем воздухе перед сном будет хорошим решением. Спортивные нагрузки стимулируют более глубокий сон, снижают ночную активность головного мозга и тем самым снижают уровень стресса.
- За полтора-два часа до сна приглушите свет в доме и откажитесь от использования гаджетов: синее свечение экрана нарушает выработку мелатонина.
- Придумайте ритуал отхода ко сну: последовательность действий, которые вы будете совершать ежедневно. Например, тёплая ванна, чтение книги, дыхательные упражнения, медитация.
- Комнату перед сном необходимо проветривать и следить за тем, чтобы температура была около 22 градусов, а влажность 40–70 г/м³.
- Удобная кровать и подушка, чистое постельное бельё тоже играют роль.
Если же самостоятельно наладить режим сна не получается, Жаркова советует обратиться к врачу.
Кстати, здоровый сон является одним из важных пунктов в борьбе с депрессией. Недосыпы плохо влияют на здоровье — об этом говорили ещё Авиценна и Гиппократ. А другие пункты читайте в материале Лайфа.
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