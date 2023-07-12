Привычка отсыпаться по выходным может грозить инфарктом

Для всех, кто устаёт и стрессует на работе, главная рекомендация — это нормализация режима труда и отдыха. Необходим полноценный сон: не менее семи-восьми часов в день. Причём важно ежедневно вставать и отходить ко сну в одно и то же время. А вот привычка досыпать по выходным может грозить инфарктом и инсультом. Об этом Лайфу рассказала эндокринолог и диетолог клиники "МЕДСИ в Домодедово" Полина Жаркова.