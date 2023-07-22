Врач рассказал, смогли ли бы сейчас спасти Чайковского, умершего от холеры в 53 года

Великий русский композитор Пётр Ильич Чайковский в 1893 году умер от холеры в возрасте всего 53 лет. Тогда не было ни технологий, ни медицинских практик, ни препаратов, которые с лёгкостью можно использовать в наше время. Смогли ли бы сегодня спасти известного во всём мире композитора благодаря современным знаниям, рассказал врач-кардиолог Алексей Утин.

По словам медика, чтобы ответить на этот вопрос, стоит проследить хронологию болезни Чайковского, которой в то время заражались многие. Недуг "съел" композитора всего за несколько дней. Он заболел 1 ноября, почувствовал себя плохо уже ночью после похода в театр, где ему принесли воду, оказавшуюся заражённой. У Петра Ильича заболел живот, однако он сначала не обращал внимания на привычный симптом. После этого началась непрекращающаяся рвота, а также диарея. И только лишь спустя несколько дней Чайковский вызвал врачей, которые диагностировали у него холеру.

3 ноября, по словам Утина, у композитора возникла острая почечная недостаточность. Было решено поместить его в горячую ванну, и 5 ноября он всё же согласился на эту процедуру. Выбранное лечение не помогло, Чайковский начал бредить и терять сознание, после чего в три часа ночи 6 ноября скончался. Если бы подобное произошло в наше время, его бы удалось спасти, уверен врач.

"Да, сейчас композитора могли бы спасти. Основа терапии — агрессивное восполнение объёма потерянной жидкости и электролитов. Через рот и/или внутривенное (в случае тяжёлого обезвоживания) введение специальных солевых растворов. Адекватное восполнение жидкости и ионов снижает смертность от тяжёлой холеры до уровня менее 0,2%", — пояснил он в своём телеграм-канале.