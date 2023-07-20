Гражданина Индии госпитализировали в Тамбовской области с подозрением на холеру
У гражданина Индии, прибывшего в Россию из Дели, заподозрили холеру. Мужчину доставили в Тамбовской области в специализированное медучреждение. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"В связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии оперативно проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель... Состояние пациента удовлетворительное", — говорится в сообщении.
А в начале июля в Ростовской области в ряде водоёмов были обнаружены холероподобные бактерии, способные вызывать острые кишечные инфекции. Эти вибрионы могут указывать на наличие холеры в водоёмах, но достоверно установить опасность бактерий могут только дополнительные исследования. Поэтому там временно ввели ограничение на купание, рыбалку и использование воды для хознужд в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.
Shutterstock