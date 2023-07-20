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20 июля, 14:29

Гражданина Индии госпитализировали в Тамбовской области с подозрением на холеру

У гражданина Индии, прибывшего в Россию из Дели, заподозрили холеру. Мужчину доставили в Тамбовской области в специализированное медучреждение. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В связи с выявлением у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ, признаков острой кишечной инфекции неясной этиологии оперативно проведены лабораторные исследования, выявлен холероподобный возбудитель... Состояние пациента удовлетворительное", говорится в сообщении.

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А в начале июля в Ростовской области в ряде водоёмов были обнаружены холероподобные бактерии, способные вызывать острые кишечные инфекции. Эти вибрионы могут указывать на наличие холеры в водоёмах, но достоверно установить опасность бактерий могут только дополнительные исследования. Поэтому там временно ввели ограничение на купание, рыбалку и использование воды для хознужд в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.

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Александра Вишнякова
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