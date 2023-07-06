В Ростовской области найдены возбудители холеры
SHOT: В водоёмах Ростовской области обнаружен холероподобный вибрион
В Ростовской области в ряде водоёмов обнаружены холероподобные бактерии, способные вызывать острые кишечные инфекции. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники.
По данным телеграм-канала, в ближайшее время будет опубликован список опасных водоёмов и введён запрет на купание.
Отметим, что холероподобные вибрионы в воде могут указывать на наличие холеры в водоёмах, но достоверно установить опасность бактерий могут только дополнительные исследования.
Холера — острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм заражённых пищевых продуктов или воды. Это чрезвычайно заразная болезнь, которая поражает как детей, так и взрослых — и при отсутствии лечения может за несколько часов приводить к смерти.
Риск холеры на юге страны увеличился после диверсии Киева на Каховской ГЭС. В пресных водоёмах Николаевской области, подвергшихся затоплению, был обнаружен холеровидный вибрион. Жителям Одесской области тоже запретили купаться в море, а также ловить и продавать морскую рыбу и морепродукты в связи с обнаружением там возбудителей холеры.
Агентство "Москва" / Александр Авилов