В Ростовской области найдены возбудители холеры

В Ростовской области в ряде водоёмов обнаружены холероподобные бактерии, способные вызывать острые кишечные инфекции. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала, в ближайшее время будет опубликован список опасных водоёмов и введён запрет на купание.

Отметим, что холероподобные вибрионы в воде могут указывать на наличие холеры в водоёмах, но достоверно установить опасность бактерий могут только дополнительные исследования.

Холера — острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм заражённых пищевых продуктов или воды. Это чрезвычайно заразная болезнь, которая поражает как детей, так и взрослых — и при отсутствии лечения может за несколько часов приводить к смерти.