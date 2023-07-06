От холеры до конъюнктивита: Врач рассказал, чем грозит заплыв в сомнительном водоёме

При купании в небезопасных водоёмах есть риски развития холеры, лептоспироза, энтеровирусной, грибковой инфекций, а также вирусного гепатита А. В особой группе риска — дети, потому что они не следят за безопасностью на воде. Об этом Лайфу рассказал профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский.

Прежде всего специалист предостерёг россиян от купания в небольших водоёмах с застойной водой, так как она кишит микроорганизмами. Таким образом, река безопаснее пруда, а морская вода безопаснее пресной благодаря наличию солей, минералов и йода. Однако, если человек случайно нахлебался мутной воды, не стоит начинать лечение до появления симптомов заболевания.

"Природа создала человека достаточно устойчивым к инфекциям, не всегда даже попадание внутрь возбудителя вызывает болезнь. К примеру, холерный вибрион очень опасен для человека голодного. У того, кто плотно поел, в желудке достаточно соляной кислоты, к которой холерный вибрион очень чувствителен, и вероятность, что человек, наглотавшись воды, заболеет холерой, достаточно низкая", — пояснил врач.

Если же в течение недели после купания появились симптомы кишечного расстройства, характерные для энтеровирусной инфекции, то, по словам Березовского, необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Специалист установит диагноз и назначит подходящую терапию. Кроме того, наш собеседник обратил внимание на то, что купание в сомнительных водоёмах чревато заболеваниями глаз. К примеру, конъюнктивитом. В качестве мер первой помощи медик советует применить хорошо известное средство — крепкую чайную заварку или закапать альбуцид. Если же симптомы раздражения и воспаления не прошли в течение суток, то нужно бежать к офтальмологу.