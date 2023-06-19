В Николаевской области нашли возбудитель холеры в пресной воде

В пресных водоёмах Николаевской области, подвергшихся затоплению после разрушения Каховской ГЭС, был обнаружен холеровидный вибрион. Об этом рассказали в областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

"По результатам проведённых исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона", — сказано в сообщении центра в Facebook*.

Также в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане эксперты выявили серьёзное превышение допустимых концентраций возбудителей кишечной палочки. А в реке Ингулец не соответствуют нормативам растворённый кислород, железо, хлориды и биологическое потребление кислорода.

Ранее Лайф писал о том, что из-за ухудшения качества воды в Одесской области запретили ловить рыбу и купаться. Возбудителей инфекционных болезней обнаружили в Белгород-Днестровском лимане, реке Дунай и Чёрном море. Напомним, из-за ракетного удара ВСУ 6 июня оказалась разрушена дамба Каховской ГЭС. В результате случившегося 35 населённых пунктов Херсонской области оказались под водой.