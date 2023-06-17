В Одесской области запретили купаться и рыбачить после прорыва Каховской ГЭС

В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за ухудшения качества воды. Как сообщает местный горсовет, за последнюю неделю, в частности, в Чёрном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай были обнаружены различные возбудители инфекционных заболеваний.

"В воде обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Содержание кишечных палочек значительно превышает нормы", — говорится в отчёте главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.