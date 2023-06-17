В Одесской области запретили купаться и рыбачить после прорыва Каховской ГЭС
В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за ухудшения качества воды. Как сообщает местный горсовет, за последнюю неделю, в частности, в Чёрном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай были обнаружены различные возбудители инфекционных заболеваний.
"В воде обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Содержание кишечных палочек значительно превышает нормы", — говорится в отчёте главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
Наличие вирусов объясняется последствиями разрушения Каховской ГЭС, в результате чего оказались затопленными обширные территории в низовьях Днепра, впадающего в Чёрное море.
Напомним, разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня в результате ракетного удара ВСУ. Вода затопила 35 населённых пунктов Херсонской области. Местные власти оценивают ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей. Ранее Владимир Сальдо рассказывал, что плотина подлежит восстановлению.
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