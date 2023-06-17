Регион

Уведомления отключены

17 июня, 15:29

В Одесской области запретили купаться и рыбачить после прорыва Каховской ГЭС

В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за ухудшения качества воды. Как сообщает местный горсовет, за последнюю неделю, в частности, в Чёрном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай были обнаружены различные возбудители инфекционных заболеваний.

"В воде обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе сальмонеллы, рота- и астравирусы, холеровидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Содержание кишечных палочек значительно превышает нормы", — говорится в отчёте главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

Наличие вирусов объясняется последствиями разрушения Каховской ГЭС, в результате чего оказались затопленными обширные территории в низовьях Днепра, впадающего в Чёрное море.

Число погибших в результате подрыва Киевом Каховской ГЭС увеличилось до 25

Число погибших в результате подрыва Киевом Каховской ГЭС увеличилось до 25

Напомним, разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня в результате ракетного удара ВСУ. Вода затопила 35 населённых пунктов Херсонской области. Местные власти оценивают ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей. Ранее Владимир Сальдо рассказывал, что плотина подлежит восстановлению.


Обложка ©

Telegram / Одеса Офіційно

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Каховская ГЭС
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров