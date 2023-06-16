Число погибших в результате подрыва Киевом Каховской ГЭС увеличилось до 25

Число погибших в результате подрыва ВСУ Каховской ГЭС увеличилось до 25, ещё 17 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"На вчерашний день было пропавших без вести 17 человек. Пока ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие — сейчас уже известно: 25 человек", — цитирует Сальдо РИА "Новости".