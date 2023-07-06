В Ростовской области ввели ограничение на купание из-за возбудителей холеры
Выявленная в Ростовской области холероподобная микрофлора типична для лета
В ростовском управлении Роспотребнадзора подтвердили информацию Лайфа об обнаружении возбудителей холеры в реке Темерник в Ростове-на-Дону. При этом ведомство подчёркивает, что эта микрофлора типична для лета.
"В результате мониторинга выделена типичная для этого времени года холероподобная микрофлора в реке Темерник на территории Ростова-на-Дону. Углублённые лабораторные исследования микрофлоры проводятся Ростовским противочумным институтом", — говорится в сообщении.
В то же время было ограничение на купание, ловлю рыбы, использование воды для хозяйственных нужд в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище до завершения лабораторных исследований. При этом в Роспотребнадзоре оценивают эпидемиологическую обстановку в регионе как стабильную.
Чтобы не подхватить острые кишечные инфекции Роспотребнадзор советует:
- Строго соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом.
- Купаться только в разрешённых местах и избегать попадания речной воды в рот.
- Употреблять только гарантированно безопасные напитки (кипячёную воду, напитки в промышленной упаковке).
- Не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.
- Раздельно перерабатывать сырые и варёные продукты, использовать отдельные разделочные доски и ножи.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Ростовской области в ряде водоёмов обнаружены холероподобные бактерии, способные вызывать острые кишечные инфеккции. Эти вибрионы могут указывать на наличие холеры в водоёмах, но достоверно установить опасность бактерий могут только дополнительные исследования.
ТАСС / Олег Елков