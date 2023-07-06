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6 июля, 15:00

В Москве увеличили число разрешённых для купания пляжей

Роспотребнадзор: Число пляжей в Москве с разрешённым купанием увеличилось до 10

В Москве увеличилось число разрешённых для купания зон. Как сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора в телеграм-канале, в частности, допуск получила зона отдыха Тропарёво, которая ранее была закрыта для купания.

Так, среди разрешённых мест для купания специалисты одобрили десять зон: Путяевский пруд № 1, пляж "Динамо", Головинские пруды, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Чёрное озеро и Тропарёво.

"Две зоны отдыха — Левобережье, Большой Садовый пруд — в настоящее время функционируют как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоёмов", — предупредили в Роспотребнадзоре.

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Ранее Лайф сообщал, что в пруду на северо-востоке Москвы, спасаясь от жары, утонул мужчина. Предварительно, заплыв он устраивал вместе с другом, оба были пьяные.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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