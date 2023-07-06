В Москве увеличили число разрешённых для купания пляжей

В Москве увеличилось число разрешённых для купания зон. Как сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора в телеграм-канале, в частности, допуск получила зона отдыха Тропарёво, которая ранее была закрыта для купания.

Так, среди разрешённых мест для купания специалисты одобрили десять зон: Путяевский пруд № 1, пляж "Динамо", Головинские пруды, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Чёрное озеро и Тропарёво.

"Две зоны отдыха — Левобережье, Большой Садовый пруд — в настоящее время функционируют как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоёмов", — предупредили в Роспотребнадзоре.